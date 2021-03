Annuncio: ANTONIO FLOCCO

L'intervista

Alla vigilia dell'audizione in Consiglio regionale il commissario Giustini ha firmato la convenzione per attivare 4 posti di Terapia intensiva al Gemelli Molise. Nemmeno con quest'ultimo atto viene raggiunta la 'famosa' quota 39 comunicata al Ministero della Salute. Lo stesso dg Asrem, intervistato da Primonumero, fornisce una cifra diversa (6) e annuncia: "Chiariremo a Roma che i posti letto aggiuntivi sono 7 e non 6". Mentre si sblocca l'iter per assumere 22 infermieri, non si sa quando inizieranno i lavori al padiglione covid del Cardarelli: "I lavori dovevano essere consegnati il 24 febbraio", spiega Florenzano.