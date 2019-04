Annuncio: ANTONIO DI NUNZIO

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari in Termoli, alla via Stati Uniti n°3

ANTONIO DI NUNZIO

di anni 76

Ne danno l’annuncio la moglie GRAZIA, i figli MICHELE e MARIA PALMA,

la nuora, il genero, i nipoti ed i parenti tutti

I funerali avranno luogo in Termoli

Lunedì 8 Aprile alle ore 17.00 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù,

partendo dall’abitazione in Via Stati Uniti n°3.

NON FIORI MA OPERE DI BENE SI RINGRAZIA E SI DISPENSA DALLE CONDOGLIANZE

Martedì 9 Aprile alle ore 10.00 la salma giungerà

nel Cimitero di Poggio Imperiale per essere tumulata.