Annuncio : ANTONIETTA RIZZELLO IN CARRIERO

Covid e voglia di viaggiare

Il settore dell’imprenditoria turistica in subbuglio per il via libera ai viaggi fuori dai confini nazionali e alla conferma del divieto di muoversi da una regione e l’altra. Tra le mete dove sarà possibile recarsi, Spagna, Grecia, Croazia e diversi altri Paesi europei. Ma sarà obbligatorio fare il tampone e restare in isolamento al rientro. "Il comparto hospitality ha perso 13,5 miliardi di euro nel 2020, con 156 milioni di presenze straniere in meno e 66mila posti di lavoro scomparsi".