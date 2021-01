Portocannone

La salma rientrerà in Pakistan: se ne sta occupando il Comune di Portocannone, dove il giovane si trovava nei giorni scorsi. Era venuto in Molise dalla Provincia di Vercelli per cercare un lavoro in campagna. Venerdì sera si è sentito male, la zia ha chiamato il 118 ma l’ambulanza non è andata e il trasporto in ospedale non è avvenuto. Sabato Shafqat Faisal è morto.