ANNUNCIO: ANNAMARIA CASOLINO DI ANNI 56

L'altra faccia dell'emergenza

La dottoressa Ida Ferrara che per 30 giorni è stata costretta come tanti altri a non vedere i genitori ricoverati al Cardarelli. Al termine della sua angosciante esperienza, ha scritto una lettera destinata al primario, al direttore generale dell’Asrem e al governatore del Molise per sottolineare la grande professionalità che ha riscontrato a Campobasso