Annuncio: ANGELO DRAGONETTI

Lago di guardialfiera

Un anno esatto dopo lo stanziamento della Giunta Regionale di 6 milioni e 450mila euro per la strada panoramica che costeggerà il Lago di Guardialfiera, pubblicato dal comune il bando per il progetto definitivo. Il piano prevede la riqualificazione ambientale delle sponde, la sistemazione di una strada già esistente con la creazione di aree attrezzate per la sosta e il tempo libero, illuminazione, percorsi naturalistici e punti per il ristoro.