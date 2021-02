«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». (Gv 11, 25-26)

Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 61 anni, la cara esistenza di

ALESSIO D’ALESSANDRO

DI ANNI 61

Ne danno il triste e doloroso annuncio la moglie Concetta, il figlio Alessandro, la sorella, i nipoti, la suocera, i cognati ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo una benedizione sarà data Lunedì 22 Febbraio alle ore 16:00 nell’ingresso antistante il Cimitero di Larino, muovendo dalla Casa Funeraria F.lli Bavota Via dei Roveri n.3 in Termoli.