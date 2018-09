Annuncio : ALBERTO PIACENTE DI ANNI 66

‘’ Lenta la morte

come un lago pieno di sogni.

Ma Dio vede al di là delle pietre,

vede al di là dei sepolcri …

… le radici di Dio sono nel mio volto:

lo scaveranno e diventerà radioso.’’(A.M.)

Circondato dall’affetto dei suoi cari e dalle cure amorevoli della moglie e dei figli, questo pomeriggio ha reso l’anima a Dio

ALBERTO PIACENTE

DI ANNI 66

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli EMILIANO, FABRIZIO e ANTONELLA, la suocera MARIA, i cognati FRANCO e PAOLA, le nipoti MARTINA e ILARIA ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo Domenica 2 Settembre presso la Parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie alle ore 16:00 in LARINO, muovendo dall’abitazione del defunto in via F. De Curtis n. 19 .