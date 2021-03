ANNUNCIO: ADA PLESCIA VED. MANES

Il boomerang

Il governatore prova a spiegare l'operazione che gli ha consentito di salvare la legislatura: "La maggioranza mi aveva chiesto di nominare un assessore interno, ieri abbiamo siglato un patto di legislatura. Per ora ho sostituito Michele Marone, ma non è detto che la Lega sia fuori dalla Giunta. Devo fare altre valutazioni". Ma fra le opposizioni e fuori dal Palazzo la sostituzione dell'avvocato termolese ha provocato critiche feroci. Non festeggiano nemmeno le promotrici del riconoscimento delle quote rosa. Micaela Fanelli: "Questa battaglia non può essere utilizzata per ammantare giochi di potere".