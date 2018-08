Anniversario Nicoletta Mileti Leone

ALLORA IL SIGNORE DIO PLASMO’ L’UOMO CON POLVERE DEL SUOLO E SOFFIO’ NELLE SUE NARICI UN ALITO DI VITA

E L’UOMO DIVENNE UN ESSERE VIVENTE

GENESI 2,7

I FAMILIARI, RICORDANO CON RINNOVATA TESTIMONIANZA, FEDE E PREGHIERA,

L’AMATISSIMA

NICOLETTA MILETI LEONE

LA SANTA MESSA IN SUFFRAGIO VERRA’ CELEBRATA, IN OCCASIONE DEL QUARTO ANNIVERSARIO,

SABATO 18 AGOSTO 2018 ALLE ORE 18,30 NELLA BASILICA CATTEDRALE IN TERMOLI

EGLI ASCIUGHERA’ OGNI LACRIMA DAI LORO OCCHI E NON VI SARA’ PIU’ LA MORTE NE’ LUTTO NE’ LAMENTO NE’ AFFANNO,

PERCHE’ LE COSE DI PRIMA SONO PASSATE.

APOCALISSE 21,4