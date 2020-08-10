Agenzia Jovine
Anniversario: NICOLETTA MILETI LEONE
ANNIVERSARIO
ALLORA IL SIGNORE DIO PLASMO’ L’UOMO CON POLVERE DEL SUOLO E SOFFIO’ NELLE SUE NARICI UN ALITO DI VITA E L’UOMO DIVENNE UN ESSERE VIVENTE
GENESI 2,7
I FAMILIARI, RICORDANO CON RINNOVATA TESTIMONIANZA, FEDE E PREGHIERA, L’AMATISSIMA
LA SANTA MESSA IN SUFFRAGIO VERRA’ CELEBRATA, IN OCCASIONE DELL’ ANNIVERSARIO, GIOVEDI’ 13 AGOSTO 2020 ALLE ORE 08,30 NELLA BASILICA CATTEDRALE IN TERMOLI
EGLI ASCIUGHERA’ OGNI LACRIMA DAI LORO OCCHI E NON VI SARA’ PIU’ LA MORTE NE’ LUTTO NE’ LAMENTO NE’ AFFANNO, PERCHE’ LE COSE DI PRIMA SONO PASSATE.
APOCALISSE 21,4