Anniversario : MASSIMO DE PALMA

La trincea del cardarelli

Il boom di decessi ha fatto suonare un campanello d'allarme e suscitato una serie di dubbi: sono le prime 'crepe' nella cura dei malati? Il segretario del sindacato Fials spiega: "C'è un medico per 50 malati. Se c'è carenza di personale, diminuisce l'assistenza sanitaria e sale il rischio di mortalità del paziente". Mentre si pensa di trasformare anche Urologia in reparto covid e di sdoppiare la Medicina, si susseguono i sopralluoghi del Nas che stanno svolgendo accertamenti sulla base di segnalazioni che potrebbero sfociare in denunce. Intanto cresce la paura del contagio: ieri all'Asrem, in un'ora e mezza, 400 cittadini hanno telefonato per chiedere il tampone.