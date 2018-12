Il tuo ricordo vive sempre in noi come ogni giorno della nostra vita. Oggi ancor di più perchè sono due anni che sei volato via dalle nostre vite ma non dai nostri cuori.

NEL 2° ANNIVERSARIO DEL CARO

GIOVANNI ANTONIO

DI RITA

la figlia, il genero e i nipoti lo ricordano con una Santa Messa in suffragio che si terrà il giorno 31 dicembre alle ore 20.00 nella Santuario Madonna delle Grazie.