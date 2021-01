Anniversario: CONCETTA MATASSA

Il caso

Gli esponenti molisani di Stop animal crimes Italia presenteranno oggi una denuncia-querela al Tribunale di Isernia dopo l'ultimo sopralluogo a Montenero Val Cocchiara, piccolo centro dell'Alto Molise, per il mancato rispetto della normativa in vigore. "Ogni allevatore - sottolinea Giancarlo Calvanese - riceve 500 euro per ogni cavallo pentro, specie tutelata da una legge regionale. Questi soldi come vengono utilizzati? E la Regione controlla?".