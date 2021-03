Anniversario: ANTONIO BERARDI

Campobasso

Sono iniziate oggi le vaccinazioni per tutto il personale che opera nel mondo della scuola. La struttura suddivisa in tre aree: accettazione, 12 box per la somministrazione e un'ala destinata a coloro che devono aspettare venti minuto dopo l'iniezione. Nel fine settimana si procederà anche con i vaccini Pfizer per gli over 80