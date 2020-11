ANNIVERSARIO: ANTONIETTA PALERMO

« E’ proprio vero che le mamme non muoiono mai per davvero, non ti vediamo più, ma ti sentiamo in ogni angolo di questa terra» CRISTINA e STEFANIA

Nel SECONDO Anniversario dalla scomparsa della cara

ANTONIETTA PALERMO

La ricordano con infinito affetto il marito, le figlie CRISTINA e STEFANIA, i nipoti e i familiari tutti.

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE alle ore 18:00 nella Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo, in Termoli.