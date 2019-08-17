Agenzia Jovine
5° Anniversario: NICOLETTA MILETI LEONE
ALLORA IL SIGNORE DIO PLASMO’ L’UOMO CON POLVERE DEL SUOLO E SOFFIO’ NELLE SUE NARICI UN ALITO DI VITA
E L’UOMO DIVENNE UN ESSERE VIVENTE
GENESI 2,7
I FAMILIARI, RICORDANO CON RINNOVATA TESTIMONIANZA, FEDE E PREGHIERA, L’AMATISSIMA
NICOLETTA MILETI LEONE
LA SANTA MESSA IN SUFFRAGIO VERRA’ CELEBRATA, IN OCCASIONE DEL QUINTO ANNIVERSARIO, DOMENICA 18 AGOSTO 2019 ALLE ORE 18,30 NELLA BASILICA CATTEDRALE IN TERMOLI
EGLI ASCIUGHERA’ OGNI LACRIMA DAI LORO OCCHI E NON VI SARA’ PIU’ LA MORTE NE’ LUTTO NE’ LAMENTO NE’ AFFANNO, PERCHE’ LE COSE DI PRIMA SONO PASSATE. APOCALISSE 21,4