Il tavolo covid

Un mese dopo il vax day, il punto sulla campagna è stato fatto al tavolo covid che si è riunito oggi - 25 gennaio - in Consiglio regionale. Durante il vertice sono state fornite rassicurazioni sull'arrivo delle dosi necessarie per effettuare il richiamo, mentre sull'oscillazione dell'indice Rt le autorità sanitarie hanno chiarito: "In una regione piccola come il Molise i nuovi focolai ne determinano il repentino innalzamento"