E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

di anni 85

Ne danno il triste annuncio: la moglie, i figli, i generi, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani 8 giugno partendo dalla propria abitazione in via Roma, 83 in Cesano Boscone (MI) direttamente per la Chiesa Parrocchiale S. Giovani Battista, ove alle ore 16.00 si terrà la funzione funebre.