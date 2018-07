”Le parole, le gioie, le lacrime, gli anni vissuti insieme

sono avvolti dal silenzio… ma tu resti nell’intimo

più profondo di noi… per sempre.”

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

MICHELE CESARIDE

di anni 47

Ne danno il triste annuncio la mamma, la moglie,

i figli, il fratello ed i familiari tutti.

Le esequie avranno luogo Mercoledì 25 Luglio alle ORE 17.00

nella Basilica Cattedraledi LARINO.

NON FIORI MA OPERE DI BENE.

Per desiderio di Michele le offerte saranno devolute

per un progetto per l’infanzia dell’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma.