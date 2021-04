Termoli

Al via stamane l'attività in quello che è il secondo punto vaccinale - a lungo atteso - della città. Organizzazione fluida, l'attesa è limitata ma in ogni caso confortevole. Pochissime le rinunce, come ci conferma il dottore al triage. Soddisfazione da parte dei settentenni del Basso Molise convocati oggi, che finalmente intravedono l'uscita dal tunnel