Termoli, memoria liturgica di San Basso

Il respiro corto della sanità

Liste d'attesa lunghissime per una visita pneumologica a Campobasso: l'ambulatorio dell'ospedale Cardarelli è rimasto senza specialista da un mese e non è previsto, per ora, un medico che rimpiazzi il dottor Fabio Perrotta. Lui si è dimesso anche perché ha capito che non c'erano prospettive future con la nascita di una vero e proprio reparto nell'unico Hub regionale. Nel capoluogo c'è rimasto solo l'esperto di polmoni Michele Martino ma prima di ottobre 2021 è impossibile incontrarlo. Pneumologi dimenticati anche nella task force per la gestione Covid-19: se in tutta Italia si tiene in grande considerazione questa figura in Molise la governance politico-sanitaria ritiene di poterne fare a meno. Eppure i polmoni sono il bersaglio preferito del Coronavirus.