Campobasso

Maria ha 50 anni ed è affetta da una fibrosi polmonare. Per salvarle la vita sarebbe necessario il trasferimento in un Centro di Riabilitazione polmonare in attesa che si avviino le pratiche per essere inserita nella lista dei destinati al trapianto. Ma, ricoverata in ospedale, nessuno finora si è preoccupato di trasferirla altrove e nessuno risponde alle domande dei familiari