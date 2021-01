Papa Francesco riceve reliquia San Timoteo dal vescovo

Il video

Una delegazione della diocesi di Termoli-Larino è stata ricevuta dal Papa per ringraziare il pontefice in occasione del primo anniversario del pellegrinaggio straordinario del corpo di San Timoteo a Roma. Il Santo Padre Francesco si è detto entusiasta delle iniziative realizzate e, con uno speciale video-messaggio, ha ringraziato tutta la diocesi di Termoli-Larino per il dono di una reliquia di San Timoteo che custodirà per la pubblica venerazione.