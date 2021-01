La campagna anti covid

Prima somministrazione di vaccini anti covid-19 conclusa per medici, infermieri e Oss del Molise. Il segretario Pd Facciolla parla di “medici No Vax” e invoca sanzioni per chi rifiuta l’immunizzazione. In attesa dei richiami iniziati in questi giorni, non si sa ancora quando comincerà e come verrà strutturata la somministrazione per gli over 80