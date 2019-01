Mini rimpasto, Toma conferma gli assessori

Dieci giorni dopo l’azzeramento delle deleghe, il capo del governo regionale ha annunciato oggi – 15 gennaio – in Consiglio regionale le nuove funzioni della sua squadra di governo. Poche le novità, il presidente tiene per sè Protezione Civile, Risorse Umane ed Enti locali prima nel ventaglio di competenze rispettivamente di Nicola Cavaliere (Forza Italia), Luigi Mazzuto (Lega) e Vincenzo Niro (Popolari per l’Italia).

Ampliate le competenze del sottosegretario Quintino Pallante che si dimetterà dalla Quarta commissione.

1 di 10