Magnolia ko contro la Virtus Bologna

Campobasso

Trentacinque anni, di Campobasso, in servizio in un ospedale del Nord, racconta la sua esperienza da professionista e da malato: "Pur conoscendo la materia, ho avuto paura di morire. Fare una rampa di scala era diventato improvvisamente faticoso: non respiravo". Il suo appello ai più giovani: "Non sottovalutate l'infezione, è potenzialmente mortale per tutti"