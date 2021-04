Le nostre bellezze a portata di sguardo

Il bollettino

Sono 15 complessivamente le persone che trascorreranno la Pasqua in rianimazione, mentre i malati ricoverati in area critica sono 49. Nelle ultime ore altri tre decessi in ospedale. I ricoveri odierni sono 5 ma le dimissioni sono 7. E anche il numero dei guariti supera quello dei nuovi positivi, concentrati oggi in 16 comuni molisani. Campobasso la città con più casi, +11