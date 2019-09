La CASA FUNERARIA dei Fratelli Bavota

Nasce in via dei Roveri a Termoli la prima casa funeraria del Molise da un progetto dei fratelli Antonio, Primiano e Pardo Bavota.

Una struttura innovativa, che supporta i trasferimenti della salme anche a cassa aperta sia dalle abitazioni che da tutti gli ospedali molisani, in un massimo di due ore e senza alcun costo aggiuntivo. Tre camere ardenti con musica e schermo per foto-ricordo e manifesti virtuali, reception, sala d’aspetto, una grande sala espositiva per le bare e i corredi funerari, angolo bar e punto ristoro. Un progetto curato nei dettagli, il primo in Molise. Giovedì 12 settembre l’inaugurazione.

1 di 29