Ritorno al passato: la fontana che fu tolta per fare spazio a un monumento religioso. L’attuale fontana nel progetto di via Dante richiama alla memoria la storia della vecchia fontana di Piazza Regina Elena. Il grazioso manufatto, in pietra lavorata, rimosso alla metà degli anni Cinquanta, quando fu montata la colonna in onore della Madonnina.

