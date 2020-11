Danni collaterali

Gente in fila e attese di ore per i tamponi all'ospedale Cardarelli di Campobasso. La pensilina in legno montata davanti ai laboratori di Ingegneria Clinica, dove vengono prelevati i campioni, rischia di far stare troppo vicine le persone in caso di maltempo. Tettoie simili anche in via Ugo Petrella, Termoli e Isernia: il totale della spesa sostenuta dall'Asrem è 113 mila euro.