È esplosa una protesta all’interno della casa circondariale di Campobasso. Questa sera – 22 maggio – nelle stesse ore in cui era presente in città il ministro della Difesa Elisabetta Trenta per un comizio elettorale, in un braccio del penitenziario alcuni detenuti hanno dato fuoco ai materassi delle brandine. Hanno rotto le finestre e inveito contro gli agenti della Polizia penitenziaria.

