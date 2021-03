Il report settimanale

Anche a livello nazionale gli osservatori iniziano a parlare di segnali di rallentamento ed è indubbiamente così, ormai da qualche settimana, anche in Molise. Continuano a calare i contagi e i ricoveri, purtroppo non i decessi che sono arrivati, poche ore fa, a 450 con la morte di un giovane 34enne in Rianimazione. Sarà questo dei decessi, ahinoi, l'indicatore che diminuirà con maggiore lentezza. Ma l'orizzonte è cambiato e lo dimostra anche il passaggio (decretato dai dati) in arancione per la nostra regione che dal 1 marzo (il Basso Molise da assai prima) era di colore rosso