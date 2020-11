Questa mattina – 6 novembre – in via Chiarizia è stata installata la statua dedicata allo chansonnier campobassano Fred Bongusto, nato in via Marconi nel 1935 e venuto a mancare lo scorso 8 novembre. Il Comune ha commissionato l’opera al maestro Alessandro Caetani e sarà inaugurata ufficialmente domenica, ad un anno dalla morte dell’artista.

La statua dedicata a Fred Bongusto

1 di 9