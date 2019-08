“Cammina Molise” per la prima volta riesce a far tappa a Campobasso. Oggi la giornata conclusiva della venticinquesima edizione con numeri da capogiro. Centro murattiano addobbato per l’occasione e grande accoglienza da parte di cittadini ed associazioni. Un coinvolgimento straordinario che porta anche noi a camminare per le vie della città, con un grande bisogno di essere ripopolate.

1 di 22