Il capoluogo molisano si è svegliato questa mattina – 3 gennaio – sotto diversi centimetri di neve e con la colonnina di mercurio sotto lo zero.

Non si registrano particolari problemi alla circolazione nel capoluogo, qualche disagio in Alto Molise e sulle arterie statali e provinciali dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in soccorso degli automobilisti rimasti bloccati.

1 di 32