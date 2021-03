Basso Molise, gli altari di San Giuseppe

Lo strappo

Durissime le parole dell'On. Jari Colla, Commissario Regionale della Lega in Molise, dopo la sostituzione spregiudicata in Giunta di Michele Marone con Filomena Calenda. “I giochi di palazzo e di poltrone dei suoi cattivi consiglieri hanno portato Toma in un vicolo cieco, ora basta. Non ci riconosciamo in questo centrodestra”.