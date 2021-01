Basket, Magnolia contro l’Empoli

Intervista esclusiva

Giudice di gara nella storica partita contro i Campioni d’Italia, Sergio Coppetelli è tutt’oggi legato al Molise. Tiene vivo il ricordo di quella giornata ma il suo legame con il Campobasso ebbe inizio nel match contro la Paganese per la promozione in B del Lupo (31esima giornata - 9 maggio 1982 - e vittoria rossoblù 0-1) e dice: “Annullai un gol su segnalazione dell’assistente ma alla rete di Biondi ebbi anche io un sussulto”. Coppetelli trovò di nuovo la squadra di Molinari in occasione del suo personale debutto in serie B durante la prima di campionato contro il Pescara. E anche allora ratificò la vittoria rossoblù con il risultato finale di 2 a 0