Basket, le foto della vittoria della Magnolia contro Vigarano

Il bollettino

C'è una nuova vittima da covid in Molise: un'anziana della casa di riposo di Sessano del Molise . Inoltre resta alta la pressione sull'ospedale Cardarelli: ci sono tre nuovi degenti nel reparto di Malattie Infettive. Intanto il Governo ha avviato il confronto sul decreto che entrerà in vigore dal prossimo 16 gennaio e che prorogherà lo stato di emergenza, oltre a definire i nuovi parametri per far scattare le regioni 'rosse'.