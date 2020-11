25 novembre, l’allestimento della Fidapa in piazza Monumento

Dietro le quinte

Intervista al dottor Massimiliano Scutellà, responsabile del laboratorio di microbiologia dell’ospedale Cardarelli e referente regionale all’Istituto superiore di sanità per la Covid-19. Per il biologo la diagnostica in regione “è di ottimo livello” ma i tamponi, nonostante siano di più da qualche giorno, non si possono fare a tappeto. "Dietro ogni risultato c'è un lavoro lungo e complesso in cui serve personale molto qualificato e sofisticate strumentazioni".