Yoga e Campane Tibetane all’alba

Studio Yoga Parinama e Sens’Azioni

organizzano delle lezioni di Yoga&Campane Tibetane all’Alba

Con Cristiano Peroni (Insegnante Yoga ) e Martina Caserio (Operatrice del Suono)

Dal 29 luglio al 4 agosto tutte le mattine con inizio alle 5:45

Il luogo verrà comunicato il giorno prima ai partecipanti poichè legato alle condizioni metereologiche.

Praticando la consapevolezza con gli strumenti che lo Yoga ci ha donato di primo mattino si riporta alla mente che il cambiamento costante è nell’ordine delle cose; buone o cattive che siano, vanno e vengono, e assumendo un atteggiamento di costanza, saggezza e pace interiore sarà possibile affrontare qualsiasi situazione dovrebbe presentarsi. La scelta quotidiana di alzarsi di buon’ora per praticare ha questo significato.

La vostra mente pensante si opporrà con tutte le sue armi a questo cambiamento, troverà sempre la scusa credibile che non esiste nessuna urgenza e forse nemmeno un motivo reale per alzarsi presto, quindi perché non concedersi qualche altro minuto di sonno e iniziare in un altro momento?

“Dovete avere il sopravvento su tale prevedibile opposizione da parte di altri angoli della mente, già dalla sera prima e dai giorni precedenti occorre essere consapevoli del vero sapore dell’autentica intenzionalità e disciplina interiore. Lo si fa semplicemente per assolvere all’impegno assunto, all’ora prefissata, piaccia o no alla mente. Dopo un certo periodo la disciplina diverrà parte di voi. È semplicemente una nuova scelta di vita. Non si tratta di un dovere, non comporta una costrizione. È solo uno spostamento dei vostri valori e delle vostre azioni – spiegano gli organizzatori – Durante la pratica verranno proposti delle asana per rafforzare, dare stabilità e calma alla mente, si praticherà il saluto al Sole ed alcune asana per il risveglio del corpo.

Giovedì 1° agosto ci sarà l’Armonizzazione con Campane Tibetane. La sensazione di benessere che deriva dall’ascolto del suono delle campane e dalla loro vibrazione a contatto con il corpo è qualcosa che va provato in prima persona. Il rilassamento che si viene a creare è immediato e duraturo – spiegano gli organizzatori – Il corpo, durante l’armonizzazione con le campane, rilascia ogni tensione muscolare e si libera dallo stress, e la mente entra facilmente in uno stato meditativo. Le persone che trovano difficoltoso meditare o che sono solo all’inizio di un percorso di questo tipo, con le campane possono entrare in stati di profondo raccoglimento senza frustrazione, perché sarà il suono stesso a limitare l’arrivo dei pensieri.

Alle lezioni è permesso partecipare previa iscrizione.

Per ulteriori info:3280990653

3297151166