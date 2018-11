XIV edizione ScopriTermoli, la corsa dell’Immacolata – Zero Waste Blu

Si correrà sabato 8 dicembre la XIV edizione della ScopriTermoli, la gara organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Runners Termoli. Le iscrizioni si potranno effettuare entro e non oltre le ore 12 del 7 dicembre, per le gare giovanili fino ad un’ora prima di ogni singola gara.

RITROVO: ore 08.30 Corso Nazionale nei pressi di Piazza Vittorio Veneto (Piazza Monumento);

PARTENZE: ore 09.30 categorie giovanili; ore 10.00 gara competitiva e gare collaterali

PREMIAZIONI: gara competitiva i primi 5 assoluti/e e i primi/e 5 (cinque) di ogni categoria (non cumulabile assoluti) con coppe, medaglie, cesti contenenti prodotti natalizi. Categoria unica per (allievi-juniores) categoria unica per (promesse-senior) gare giovanili i primi/e tre assoluti/e di ogni singola gara;

Possono partecipare:

Atleti italiani tesserati per tutte le società italiane affiliate alla FIDAL;

Atleti stranieri tesserati per le Società affiliate alla Fidal regionale;

Atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal;

Possessori di Runcard da presentare insieme a certificato di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera;

Possessori di Mountain and Trail Runcard da presentare insieme a certificato di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera.

COSTI DI ISCRIZIONE: 4€ per le gare giovanili e 10€ per quella competitiva con diritto al pacco gara che include una busta con prodotti locali. Le gare non competitive hanno un costo di 8€.

PERCORSO GIOVANI: da 0 a 6 anni 100 metri, da 7 ad 11 300 metri, da 12 a 13 600 metri da 14 a 15 un chilometro e mezzo.

GARA NON COMPETITIVA ‘MI FIDO DI TE’: passeggiata non competitiva di 5 km (da correre con il proprio cane) i partecipanti dovranno avere i propri amici a quattro zampe rigorosamente al guinzaglio (pena squalifica) e dovranno essere muniti di apposito raccoglitore di escrementi.

NON COMPETITIVA: distanza 5 km, con libera scelta di percorrere l’intero percorso di 10 km, aperta a settore Nordic Walking, Fitwalking e Walking ha un costo pettorale di 8,00 euro e possibilità di iscriversi fino ad un’ora prima della partenza.

NON COMPETITIVA RISERVATA CATEGORIE CIP, distanza Km 5;

CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI: chiunque farà pervenire entro le ore 20.00 del giorno 12 dicembre 2018 una foto digitale, accompagnata dalle generalità complete e dall’indirizzo e-mail o numero di telefono dell’autore, all’indirizzo di posta elettronica runnerstermoli@virgilio.it sul tema “gara podistica ScopriTermoli nel contesto della città” parteciperà al concorso “La corsa dell’Immacolata” che vedrà premiate con premi in natura, le prime 3 fotografie insindacabilmente giudicate vincitrici dagli organizzatori. Le foto inviate non saranno restituite. Le foto vincitrici, unitamente ai dati anagrafici dei loro autori, saranno pubblicate entro il 15 dicembre 2018 sul sito www.runnerstemoli.it e sulla pagina facebook Runners Termoli, potranno essere utilizzate per pubblicizzare la manifestazione.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICA: Gli atleti saranno cronometrati e classificati con tecnologia TIMINGRUN e utilizzo di CHIP che dovrà essere restituito alla consegna del pacco gara.

ASSISTENZA SANITARIA: SAE 112 con ausilio medico specialista in medicina dello Sport;

RISTORO POST GARA: L’Istituto Alberghiero di Termoli curerà l’organizzazione del ristoro post gara con prodotti di aziende locali biologici con spiegazione del menù preparato. Il ristoro è accessibile a tutti in quanto tiene conto di esigenze personali degli atleti (vegetariani, celiaci, allergie);

RICETTIVITA’: per esigenze di pernotto possono essere contattate le strutture della rete dell’albergo diffuso su Termoli con le quali l’organizzazione ha stabilito apposita convenzione;

PARCHEGGI: Per gli atleti che arriveranno in macchina saranno riservati appositi spazi di parcheggio. Con le navette a disposizione dell’Amministrazione comunale si raggiungerà il percorso;

Agli atleti sarà distribuito un questionario che dovrà essere restituito insieme al Chipermoli