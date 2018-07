XI Larino Run

Ritorna l’appuntamento con la gara podistica regionale: 11°edizione Larino Run tra i vicoli in programma il 9 agosto.

Il percorso della gara competitiva è di cinque giri per un totale di otto chilometri attraversando le strade più suggestive del centro storico di Larino. La passeggiata non competitiva è di tre chilometri alla quale tutti possono partecipare, ci saranno anche gare giovanili divise per categoria in modo da coinvolgere i più piccoli.

Il costo di iscrizione da effettuare sul posto il giorno della manifestazione è di tre euro per le gare giovanili, cinque euro per la gara non competitiva, dieci per per la gara competitiva. Le iscrizioni per la gara competitiva dovranno essere redatte su carta intestata della Società complete dei dati anagrafici degli atleti (cognome, nome, n°tesserino e categoria), dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa entro le 12 dell’8 agosto e inviate all’indirizzo email: larino.run@outlook.it. Si accettano le iscrizioni tramite email anche per la gara non competitiva per garantire un corretto svolgimento della manifestazione, è necessario inviare i propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). Le iscrizioni alla gara non competitiva sono aperte fino ad un’ora prima della partenza.

Alle 17 del 9 agosto il raduno

Alle 18 le gare giovanili

Alle 19 la partenza per la gara competitiva e non competitiva.

Le premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele, grazie alla collaborazione delle attività commerciali di Larino che hanno offerto i loro prodotti. Per le gare giovanili saranno premiati i primi cinque classificati di ogni categoria con coppe, medaglie e gadget. Riceveranno un premio anche i primi arrivati della gara non competitiva. Per la gara competitiva saranno premiati i primi 5 assoluti (uomini e donne) e i primi tre classificati per ogni categoria d’età.