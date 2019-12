Torna l’appuntamento con la Silent Disco a Petacciato. Appuntamento alle 22 al locale ‘Green bar’ di corso Italia con tre dj per altrettanti canali: Simone Del Muto per l’house, Andrea Staniscia per la commerciale e Manu D’Abramo per il revival. L’affitto delle cuffie sarà al costo di 5 euro. L’organizzazione dell’evento è curato dalla Polis Petacciato e dal Green bar.