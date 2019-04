Wim Mertens a Campobasso: unica data italiana!

Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 21 al Teatro Savoia di Piazza Gabriele Pepe, un appuntamento straordinario: Wim Mertens, musicista belga, sarà in concerto con il violinista Nicolas Dupont.

Pianista e compositore fiammingo, è tra i musicisti d’avanguardia che hanno spinto la propria ricerca fino a creare un linguaggio musicale assolutamente personale e distintivo: chiaroscuri, intimismo e solarità, sperimentazione e romanticismo. Durante il concerto per pianoforte e voce, Mertens dialoga con il suo strumento, utilizzando un suo personalissimo “linguaggio” vocale, un inusuale canto in falsetto fatto di suoni e non di parole. Una musica colta ed accessibile, al tempo stesso.

È il terzultimo appuntamento di Poietika 2019 ma soprattutto l’unica tappa italiana del tour That Which Is Not, che ha toccato e toccherà le grandi capitali europee e non. Un risultato assai significativo per Poietika, la rassegna tenacemente voluta dalla Regione Molise e dalla Fondazione Molise Cultura, con direzione artistica di Valentino Campo, ideazione e progettazione dell’associazione Tèkne.

Biglietti: €25 platea, €20 I ordine, €15 II e III ordine, €10 IV ordine

Prevendita biglietti: Palazzo GIL Via Milano, 15 Campobasso. Tel. 0874 437386. Lunedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 Venerdì dalle 11.00 alle 13.00

Acquisto biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=242737&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=102925#ancWizard