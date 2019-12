VOCI DAL SILENZIO, un viaggio tra gli eremiti d\'Italia

๐”๐ ๐•๐ˆ๐€๐†๐†๐ˆ๐Ž ๐“๐‘๐€ ๐†๐‹๐ˆ ๐„๐‘๐„๐Œ๐ˆ๐“๐ˆ ๐ƒ’๐ˆ๐“๐€๐‹๐ˆ๐€

Voci dal Silenzio arriva a Termoli al Centro Diurno de “la Cittร Invisibile”, in Piazza Olimpia, 1

Venerdรฌ 13 dicembre

ore 18.00: proiezione

ore 19.00: incontro col regista Joshua Wahlen

Ingresso libero con offerta consapevole

La cittร invisibile/Termoli รจ lieta d’invitarvi alla proiezione speciale di Voci dal Silenzio, il documentario sull’esperienza eremitica in Italia, in programma venerdรฌ 13 dicembre alle ore 18.00, presso il proprio Centro Diurno. Per l’occasione, sarร presente il regista Joshua Wahlen che interverrร , al termine della visione, per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo suo viaggio tra gli eremi d’Italia.

Ingresso libero con offerta consapevole

VOCI DAL SILENZIO

“Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sรฉ e della vita attraverso un percorso intimo e solitario”

A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sullโ€™esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che lโ€™anacoreta, e piรน in generale lโ€™uomo, tesse con il divino.

VOCI DAL SILENZIO

di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita [ITA/2018, DOC, 53′]

Media Partner: Terra Nuova Ed. – Italia che Cambia

PREMI

2019 – Miglior Film Documentario, Sestriere Film Festival

2019 – Miglior Documentario, Starshine Film Festival

2019 – Menzione Speciale Signis – Popoli e Religioni Film Festival

2019 – Menzione Speciale, Religion Today Film Festival

2018 – Premio dโ€™Eccellenza, Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o.

2018 – 3ยฐ Premio, Concorso Internazionale Vittorio De Seta

2018 – โ€œLIFEโ€ vince la call โ€œLifeโ€ proposta da Infinity e PdB