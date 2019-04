‘Vinpeel degli orizzonti’, il romanzo sulla ricerca della felicità

Sabato 4 maggio alle ore 18.30 a Campobasso presso il Consultorio La Famiglia (viale Regina Elena 54) lo scrittore e musicista Peppe Millanta presenta a Campobasso il suo romanzo d’esordio “Vinpeel degli orizzonti”, una favola moderna sulla ricerca della felicità.

Edito dalla Neo Edizioni, questa opera ha fatto incetta di premi nazionali tra cui il Premio John Fante ed il Premio Alda Merini, candidato al Premio Strega Ragazzi e selezionato per il Campiello Opera Prima, divenendo uno dei casi editoriali dell’anno.

L’evento promosso dalla Casa del Libro di Termoli è in collaborazione con la Libreria Mondadori di Campobasso. A dialogare con l’autore, Daniela Battista, Presidentessa dell’Associazione insieme all’editore Neo Edizioni, Francesco Coscioni.

La presentazione si terrà presso il Consultorio La Famiglia (Viale Regina Elena 54) perché come dice l’autore:“ è un luogo forse bizzarro per una presentazione ma speciale per me”.

“Un luogo dove sono cresciuto e dove si è plasmato gran parte del mio immaginario. In questo spazio, che oggi ospita il consultorio, un tempo c’era infatti la casa di mia nonna, Vittoria De Angelis, e queste pareti hanno fatto da sfondo a molti momenti felici della mia gioventù. Si tratterà di una presentazione sui generis, per me emozionante, e mi piaceva terminare questo tour di oltre cento presentazioni in giro per l’Italia in un luogo che contiene una parte importante delle mie radici, e che per me avesse un significato particolare. Ringrazio la Casa del Libro per aver accettato la sfida di organizzare l’evento qui”.