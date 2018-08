V Summer School

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con l’evento “Summer School 2018” proposto dalla Amministrazione Comunale e sotto la Direzione artistica del maestro Leo Quartieri. V edizione che nasce all’insegna della Scuola Civica di Musica, anch’essa punto di riferimento culturale del territorio dal lontano 1986. E come ogni anno nei giorni del 31 agosto, 1° e 2 settembre vedrà impegnati gli iscritti in seminari, film guidati e concerti.

Inoltre quest’anno verrà consegnata una targa al “Giovane Talento” della Scuola che sarà stimolo e incentivazione, oltre che motivo di impegno e valorizzazione. Anche quest’anno una tre giorni ricca di attività e proposte, oltre che iniziative tendenti a valorizzare sempre più l’appuntamento e la scuola stessa. Sono previste lezioni di strumento, orchestrazione, materie varie e film musicale guidato. Master class, concerto insegnanti, concerto finale. Giornate intense di musica ma non solo. Coinvolgimento e partecipazione per garantire una sempre più importante sensibilizzazione alla musica e alla cultura in genere.

“Anche quest’anno – afferma l’assessore Licursi – la nostra Amministrazione ha voluto dar seguito al progetto patrocinando l’importante iniziativa, ormai consolidata del Summer School. Un valore aggiunto. Una scuola comunale di musica che ha prodotti importanti risultati e decisivi per quanti ne hanno condiviso il percorso. Orgoglio della nostra comunità che merita sempre il nostro decisivo e fattivo impegno. Un corso estivo, pertanto, per approfondire e migliorare la qualità di quanti parteciperanno”.

E così il direttore artistico Leo Quartieri: “Riassumere in poche righe di presentazione la quinta edizione di Summer School significa condensare l’entusiasmo che guida questa iniziativa. Va ricordato qualche momento di spessore internazionale tra cui la mostra di “Liutai Molisani.

In questa edizione ai seminari di musica tenuti da insegnanti di chiara fama, si terrà la master class con il musicista Fernando Fracassi, flautista internazionale. Un viaggio nella word music attraverso un percorso che include la musica balcanica e quella orientale anche con particolari flauti indigeni. Inoltre, la targa premio “Giovane talento” per gratificare un musicista di giovane età che si è distinto per impegno e qualità artistica in ambito nazionale ed estero. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti i cittadini che hanno contribuito alla crescita della Scuola Civica di Musica, una bella realtà molisana”.