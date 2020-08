“Uno smash per l’AIRC”, torneo di Padel del Rotaract

Il Rotaract Club campobasso, nel rispetto della normativa anti Covid-19, vi invita a partecipare al Torneo “Uno smash per l’AIRC”. Che si terrà al Santucci sport zone in Via San Giovanni dei Gelsi 96 a Campobasso, il 6 settembre 2020, dalle ore 16:00.

Il torneo sarà composto da 9 squadre e si svolgerà con una formula Fast:

– 3 gironi

– 2 semifinali

– 1 finale

verranno premiate le prime tre squadre classificate, con premi offerti dai nostri Sponsor:

Hedoné Medical, Acqua Molisia e Granaio Molisano.

Nel rispetto delle regole anti Covid-19, verrà misurata la temperatura corporea a tutti i partecipanti, sarà obbligatorio l’uso di mascherine nelle aree comuni ed i partecipanti dovranno compilare in loco un’autocertificazione.

La quota partecipazione è di 25 euro per squadra e comprende una T-shirt ed una bottiglia di acqua a partecipante.

Per info ed iscrizione al torneo contattare:

– Luca: 3317280801

– Pasquale: 3922481574

Si ringraziano tutti gli sponsor:

Hedonè; Acqua Molisia; Fratelli Cutrone SRLS; AltaMarea; D.Gi.LAB; Ottica Visum e Santucci sport Zone.