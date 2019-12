Una domenica di benessere per aiutare la ricerca oncologica

Partecipare con abiti comodi! Per chi lo possiede portare un tappetino.

L’evento olistico, organizzato per sostenere la ONLUS IRIS (Insieme per Realizzare Iniziative di Solidarietà- Prevenzione Cura e Ricerca in Oncologia Ginecologica), si terrà domenica 5 gennaio dalle ore 11 alle 18 presso la sede dell’associazione Associati Malatesta, in Via Muricchio 1, a Campobasso.

Una Giornata olistica con sessioni di yoga, trattamenti Shiatsu, Ayurveda e massaggio Thai-yoga (quest’anno diventato patrimonio dell’umanità Unesco)

L’evento è realizzato con la collaborazione con gli operatori olistici Gianni Mancino, Tushar Kazi, Arianna Braccio, l’associazione no profit Associati Malatesta e il collettivo agriculturale Fermenti Liberi.